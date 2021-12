Horoscope 2022 : Gémeaux, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Gémeaux (21 mai - 21 juin) pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : DE L’ÉNERGIE ET UN BEL ENTHOUSIASME

Selon le spécialiste Claude Alexis, en janvier, vous serez en grande forme avec un moral constant et une grande facilité relationnelle, ce qui vous donnera des ailes pour décrocher un emploi ou faire évoluer votre situation professionnelle. Grâce à un moral éclatant, vous êtes prêt à relever tous les défis. Et avec une telle énergie, vous résisterez à toutes les intempéries. Pour ce qui est de votre vie privé, vous serez particulièrement séduisant. Mais prudence sur les calories pour ne pas avoir à regretter votre ligne d’avant les fêtes de fin d’année.

FEVRIER : DES HAUTS ET DES BAS

Attention à vos états d’âme. Vous serez d’humeur changeante et inégale et vous aurez du mal à maintenir votre attention trop longtemps. L’affectif va jouer sur votre santé. En revanche, votre vie professionnelle sera une réussite totale pendant que vous essaierez de sauver vos amours de l’autre côté. Cette situation jouera sur votre moral, mais vous réussirez à prendre les choses en main et à redresser la barre.

MARS : TOURNÉ VERS L’OPTIMISME

Parce que votre couple et votre famille seront au centre de vos préoccupations, vous ferez en sorte de régler les tensions avec beaucoup de compréhension. Et avec l’envie d’aller vers le mieux. Une décision importante pourrait intervenir. De belles opportunités professionnelles seront à saisir. La nouveauté vous attire et si vous cherchez un emploi, travaillez bien votre projet et foncez.

AVRIL : UN TOURNANT DANS VOTRE VIE

Vous pourriez relancer votre carrière ou changer de voie en acceptant une proposition très intéressante qui mettra en valeur vos qualités et vos compétences. Cela pourrait occasionner un changement de lieu de travail ou une ouverture vers l’étranger, n’hésitez pas. Optimiste et dynamique, l’année s’avance sous le signe de la forme, de la santé et des grandes réussites.

MAI : TRÈS BELLE PÉRIODE

Les contrats vont se signer, vous allez vivre une période intense au niveau des sentiments mais vous ne perdrez pas vos moyens dans le secteur professionnel car vous ferez des rencontres très enrichissantes. Charismatique, pétillant, vous faites tourner les têtes et les cœurs. Reste à canaliser tout ce qui vous arrive.

JUIN : L’AMOUR VOUS DONNE DES AILES

L’amour vous donnera envie de vous engager et de vous surpasser. Vous assurerez et confirmerez la relation afin de lui donner un aspect solide et constructif. Au travail, soyez très scrupuleux, surveillez attentivement vos comptes et vos affaires pour faire face aux imprévus le moment venu. N’oubliez pas que la persévérance et la ténacité sont les atouts de votre réussite.

JUILLET/AOÛT : DES PROJETS, DES IDÉES, DE L’AMOUR ET DES RÉSULTATS

Le travail rimera avec trouvailles et vous poursuivrez vos rêves sans relâche et sans fatigue pour réaliser vos projets. De nouvelles responsabilités vont se présenter et vous les accueillerez avec le sourire comme une récompense après tant d’efforts fournis. En juillet, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour arriver à vos fins mais vous manquerez de souplesse de caractère. En août, il sera difficile de résister à vos idées audacieuses, vous serez en pleine créativité.

SEPTEMBRE : UN VENT LIBERTAIRE VOUS TRANSPORTE

Vous aurez beau chercher l’aventure et les sensations fortes, tout vous ramènera à votre quotidien. Comme vous ne supporterez plus la routine, les conciliations ne se feront pas sans frictions. Qu’importe ce que l’on pensera, vous continuerez la bataille avec de l’énergie à revendre. Le sport sera votre meilleur allié et vous repousserez vos limites en pratiquant des activités à risques. Vous aurez envie de sortir des sentiers battus et de flirter avec tout ce qui est marginal.

OCTOBRE : GARDEZ CONFIANCE

Vous faites preuve d’une grande énergie et de beaucoup de motivation dans le travail. Seule la fatigue ou un petit coup de déprime passager pourraient altérer votre volonté. Aussi, restez actif et persévérant et vous obtiendrez d’excellents résultats. En positivant, vous vaincrez les difficultés qui proviennent d’un manque de confiance en vous. Bien que vos affaires soient une réussite, il faut poursuivre vos efforts pour en récolter les fruits.

NOVEMBRE : A FOND LA FORME

Vous allez de l’avant et ne restez plus sur vos acquis. Côté métier, cela donne des revendications en bonne et due forme, et côté cœur, cela se traduit par un désir de liberté. Avec une grande vitalité et un potentiel décuplé dans les affaires cela promet un mois riche en satisfactions professionnelles et financières. Vous révélerez une très bonne forme générale.

DÉCEMBRE : SUR LE CHEMIN DE LA GLOIRE

Vous ferez preuve de beaucoup d’audace dans votre vie en relevant tous les défis et vous serez acclamé partout où vous passerez. Vous jugerez bien les gens et saurez les utiliser à bon escient. Ainsi, vous prendrez sans efforts votre ticket pour la gloire et la réussite. Vous serez en pleine expansion et votre personnalité entière et charismatique se réveillera fortement. Tous les espoirs vous sont permis, vous terminerez l’année en beauté.

