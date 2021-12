Horoscope 2022 : Taureau, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Taureau pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : TOUT VA BIEN

Selon le spécialiste Claude Alexis, en janvier, vous verrez la vie du bon côté avec une sensualité qui vous conduira à des échanges romantiques et vous redonnera de l’énergie et du baume au cœur. Euphorique après les fêtes, vous aurez envie de poursuivre cet agréable moment de légèreté et de complicité avec vos proches. Ainsi, vous serez tourné vers les autres et reprendrez une vie sociale plus intense avec la forme en bonus.

FEVRIER : VOUS SÉDUIREZ TOUT VOTRE ENTOURAGE

Votre séduction mystérieuse refera son apparition et gare à qui croisera votre regard, car vous mettrez tout votre savoir-faire au service d’une relation tendre et passionnée, tout en gardant un sentiment de liberté. Vous serez tellement survolté tout le mois, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie amoureuse, que vous abuserez des bonnes choses et raccourcirez votre temps de sommeil pour mieux en profiter. Essayez de trouver un juste équilibre.

MARS : TRAVAIL AU TOP

Vous pourrez être fier de vos exploits car vous ne les devrez qu’à votre travail et à votre talent. Votre situation professionnelle va prendre de l’ampleur, les finances remonteront et vous pourrez même régler une dette importante. Affectivement, revenez sur terre, personne n’est parfait. Votre idéal ne peut se matérialiser si vous n’acceptez pas les autres comme ils sont. A mettre la barre trop haut, vous serez pris à votre propre piège, celui de la solitude.

AVRIL : DE LA PASSION ENCORE ET ENCORE

Une grande remise en question vous aidera à vous rendre compte que vous accordez trop de place au travail, ce qui vous cause des problèmes de santé et un stress maximum. Ainsi, vous allez rapidement opérer les changements qui s’imposent et profiter de la vie et des plaisirs de l’amour.

MAI : FREINEZ VOS AMBITIONS ET VOS EXCÈS

Ne soyez pas emporté par la folie des grandeurs sous peine de causer votre propre perte. Vous aurez beaucoup d’ambitions professionnelles mais vous devrez travailler encore plus que d’habitude pour les réaliser et surmonter les obstacles. En amour, vous serez plutôt chanceux alors faites en sorte de préserver l’équilibre et freinez les excès en tous genres si vous voulez conserver une santé optimale, car vos réserves d’énergie s’épuisent.

JUIN : SOYEZ PLUS À L’ÉCOUTE

Le stress pourrait vous conduire à des conduites à risques et à des manques de discernement. Et jouer sur la qualité de votre vie amoureuse et familiale car vous ne serez pas toujours à l’écoute de vos proches. Au travail, vous ferez monter la pression en affichant un moral d’acier et une énergie débordante. Vous êtes le roi des combattants mais attention à la fatigue nerveuse et à contrôler un peu plus vos pulsions.

JUILLET/AOÛT : UNE BELLE MISE AU POINT DE VOS PRIORITÉS

Que ce soit dans le travail ou à la maison, vous passerez beaucoup de temps à mettre de l’ordre dans vos idées et plus concrètement, dans vos dossiers. En juillet, la confusion régnera, autant sentimentalement que professionnellement et vous aurez parfois le sentiment d’étouffer. En août, votre foyer sera à l’honneur et vous entreprendrez de grands travaux d’intérieur. Essayez de faire une pause. Partez en vacances dans n’importe quel endroit pourvu que la mer, la montagne ou la campagne, et le soleil, soient au rendez-vous. A défaut, l’amour vous comblera.

SEPTEMBRE : QUE DU BONHEUR

Votre forme physique est à son apogée. Bien dans votre peau et dans votre tête, vous croulerez sous les rendez-vous, ce qui vous permettra d’élargir votre relationnel dans une dynamique extrêmement positive. Le rythme de la rentrée se jouera en accéléré, vous continuerez dans la prise de bonnes résolutions. Vous courrez dans tous les sens avec une énergie sans cesse renouvelée. Inscrivez-vous à une activité sportive pour conserver votre ligne et ne négligez pas les règles de base de la diététique en évitant les graisses et les sucreries. Tout vous réussira et l’avenir vous sourira.

OCTOBRE : RIEN NE VOUS FAIT PEUR

La nervosité risque de se transformer en agressivité, prenez garde. Dans votre vie professionnelle, votre personnalité entière et extravagante sera une arme formidable. Imperturbable et ambitieux malgré les attaques de certaines personnes, vous relèverez tous les défis avec la force et l’énergie qui vous caractérisent. Vous êtes un vrai conquérant qui ne lâche pas facilement sa proie. Soyez rassuré, ce que vous convoitez vous sera accordé après négociations et vous pourrez savourer le plaisir de la victoire.

NOVEMBRE : TENACE ET PUGNACE

Votre ténacité et votre volonté de réussir seront payantes si vous êtes disposé à faire confiance à des personnes influentes et compétentes. Mais comme vous êtes sensible aux démonstrations d’amitié, votre discernement pourrait être perturbé par l’affectif. Ne perdez pas votre sens critique. Très performant au travail, vous pourrez conclure d’excellentes affaires. Ne négligez pas votre vie privée pour autant.

DECEMBRE : DE L'ÉMOTION POUR LES FÊTES

Vous êtes un peu nostalgique à l’approche des fêtes et vous aurez à cœur de resserrer les liens familiaux ainsi que d’accorder du temps à vos proches. Vous avancerez au jour le jour et pas à pas avec des hauts et des bas mais essayez de prévoir des fêtes de fin d’année joyeuses et heureuses. Cela vous apaisera et rétablira les désordres des mois passés.

