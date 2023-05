Al Pacino, 83 ans bientôt papa : qui est Noor Alfallah, sa petite amie de 29 ans ?

L’acteur américain va très prochainement devenir papa pour la quatrième fois avec sa compagne Noor Alfallah, de 54 ans sa cadette, également connue pour avoir été l'ex-petite amie de Mick Jagger.

Enceinte de huit mois selon le magazine TMZ, Noor Alfallah, 29 ans serait en couple avec Al Pacino, 83 ans, depuis plus d'un an. La jeune femme et l'interprète de «Scarface» auraient commencé à se voir durant la pandémie, avait ainsi rapporté Page Six en avril dernier, citant une source.

Evoluant dans l'industrie cinématographique en tant que productrice, Noor Alfallah a étudié à l'UCLA School of Theater, Film and Television et a grandi à Beverly Hills, rapporte de son côté le Daily Mail.

L'ex d'un membre des Rolling Stones

Issue d’une famille aisée, la productrice de 29 ans a été en couple avec une autre star bien connue avant de partager la vie d'Al Pacino. En 2017, à 22 ans, Noor Alfallah a entretenu durant une année une romance avec Mick Jagger. A l'époque, la star des Rolling Stones était agée de 74 ans. Après leur rupture, elle avait expliqué au magazine Hello : «Nos âges n'avaient pas d'importance pour moi. Le cœur ne sait pas ce qu'il voit, il ne sait que ce qu'il ressent», qualifiant cette romance de «première relation sérieuse».

La jeune femme aujourd'hui presque trentenaire a également fréquenté, en 2018, le collectionneur d’art Nicolas Berggruen, à l'époque âgé de 57 ans.

Elle s'apprête cette fois à passer un nouveau cap avec l'acteur Al Pacino, avec qui elle va découvrir les joies de la parentalité.