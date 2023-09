Renaud : le chanteur va être papa pour la troisième fois à 71 ans

Invité de l’émission «Pascal Praud et vous» sur Europe 1, Hughes Aufray a confirmé que la compagne de Renaud, surnommée Cerise, était enceinte. Le chanteur va être papa pour la troisième fois à l’âge de 71 ans.

Que du bonheur. Non content de célébrer son mariage ce week-end avec sa compagne Muriel Megevand, Hughes Aufray, 94 ans, a profité de son passage dans l’émission «Pascal Praud et vous» sur Europe 1, ce matin, pour confirmer que Renaud allait devenir papa pour la troisième fois à l’âge de 71 ans. Sa compagne, qui s’appelle Christine mais qu’il surnomme tendrement Cerise, serait enceinte de plusieurs mois. La jeune femme apparaît d’ailleurs avec son ventre arrondi sur les clichés pris à la sortie de l’église Saint-Vigor de Marly-le-Roi, dans les Yvelines, et partagés sur Instagram, par l’animateur de TF1, Jean-Luc Reichman.

«Ce n’est pas trahir un secret de dire que j’ai l’impression que la compagne de Renaud attend un heureux événement», a lancé Pascal Praud à Hugues Aufray sur Europe 1. Ce à quoi le chanteur lui a répondu : «Puisque vous le savez, oui !».

Une rencontre sur un plateau de télévision

Renaud est devenu père la première fois le 9 août 1980, avec la naissance de Lolita, sa fille née de ses amours avec Dominique Quilichini. En juillet 2006, l’interprète de «Mistral gagnant» assistait à la venue au monde de Malone, le petit garçon qu’il a eu avec la chanteuse Romane Serda. En avril dernier, Renaud avait révélé au journal Le Parisien est tombé amoureux d’une jeune femme rencontrée sur le plateau de l’émission «Merci Renaud» en 2016.

«Son arrivée dans ma vie a tout changé. Je suis fou amoureux. Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontré la première fois il y a six ans sur un plateau télé. Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise», avait-il expliqué.

Celle qui est aujourd'hui sa compagne l’avait recontacté au lendemain de ses 70 ans pour lui offrir un cadeau très personnel. Et ils ne se sont plus quittés depuis. «Elle avait demandé mon contact pour m’offrir un cadeau. Elle est couturière et m’a fait une chemise en bandanas. Cela m’a touché, on a discuté, je l’ai invitée à prendre le café à la maison à Paris, puis en Provence, puis en vacances au Cap Ferret…», avait-il précisé.