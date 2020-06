Le dalaï-lama va sortir son premier album pour ses 85 ans

Le chef spirituel tibétain se lance dans la musique. Le dalaï-lama sortira son tout premier album le 6 juillet prochain à l’occasion de son 85e anniversaire.

Intitulé «Inner World» («monde intérieur»), il sera composé de onze morceaux sur lesquels le leader bouddhiste récite en personne des mantras et des enseignements, mis en musique par un couple de Néo-Zéalandais, Abraham et Junelle Kunin, rapporte The Guardian.

Un premier titre, baptisé «Compassion», a été dévoilé ce mardi 9 juin.

Pour ce nouvel opus, publié par le label Khandro Music et L.A. Reid’s HitCo Entertainment, le dalaï-lama a également convié une dizaine de musiciens, comme, notamment, la joueuse de sitar Anoushka Shankar, nommée aux Grammy Awards, précise AP News.

cinq ans de travail

«La musique a le potentiel de toucher beaucoup plus de monde avec le message expliquant que la vraie source de bonheur est la tendresse et prendre soin des autres. Le vrai but de ma vie, c'est de servir le plus possible», a déclaré auprès du journal britannique celui qui s'appelle Tenzin Gyatso.

Au total, cinq ans de travail ont été nécessaires pour produire cet album, dont les recettes des ventes seront intégralement reversées au Mind & Life Institute, association qui s'attache à explorer la relation de la science et du bouddhisme, ainsi qu’à un programme d'éducation, «Emotional and Ethical Learning», créé par le dalaï-lama et l’université Emory.

