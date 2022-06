Canicule : combien de litres d'eau faut-il boire pour rester hydraté ?

Une nouvelle vague de chaleur s'empare de la France cette semaine, et les organismes seront mis à rude épreuve. Boire de l'eau en quantité est plus que jamais nécessaire.

En cette période de hausse des températures, il est ainsi recommandé de boire 1,5 litre d'eau au minimum, et jusqu'à 2,5 litres par jour au maximum.

«Cela représente entre 12 et 20 verres d'eau par jour», explique le docteur Jean-Michel Cohen, le célèbre nutritionniste et auteur, entre autres, du livre «Mieux manger pour les Nuls» (Editions First). «Boire au-delà représenterait un danger, car on a déjà dépisté des œdèmes chez des gens qui, croyant bien faire, se forçaient à boire et buvaient en excès», poursuit le spécialiste.

Dans une moindre mesure, les professions exposées à la chaleur, comme les couvreurs ou les artisans verriers par exemple, peuvent boire au-dessus de ces seuils.

Dans tous les cas, les personnes concernées ne doivent pas dépasser les 3 litres par jour qui restent le maximum recommandé pour la santé.

éviter l'eau trop fraîche

«Une eau trop fraîche peut provoquer des chocs thermiques», explique également Jean-Michel Cohen, «voire chez certains sujets un spasme au niveau des artères coronaires», tient-il à ajouter encore.

L'eau idéale est tout simplement celle qui sort du frigo (entre 15 et 20 degrés) mais pas plus. Les eaux aromatisées sont une excellente alternative.

«Mais ce qui marche le mieux c’est les eaux qu’on aromatise soi-même en mettant dedans des quartiers d’orange, de citron ou de la menthe», illustre le nutritionniste.

Mieux vaut en revanche éviter certaines boissons comme le café ou le thé car «ce sont des diurétiques donc ce n’est pas la peine d’aller vider l’eau qu’on prend le soin de boire».

Les boissons alcoolisées ou les sodas sucrés augmentent pour leur part l’envie de boire «mais sans désaltérer».

A cet égard, les messages de prévention relayés par les pouvoirs publics sont particulièrement éclairants : il faut boire même quand on n'a pas soif (en respectant les seuils précédents) et cela concerne plus particulièrement les personnes âgées chez qui la sensation de soif est moins prégnante.

Bien boire mais également bien manger

Enfin, s'il faut bien boire, il ne faut pas pour autant oublier de bien manger mais, là encore, raisonnablement.

En ce sens, «on recommande aux gens de manger des fruits et des légumes parce que la plupart d’entre eux sont chargés entre 80 et 97 % d’eau», explique Jean-Michel Cohen.

Il convient également d'éviter de manger trop gras et en excès car un tel régime va un peu plus perturber le corps en période de chaleur.

«La digestion représente un coût énergétique pour le corps humain, c'est-à-dire un dégagement de chaleur, et c'est précisément l’inverse de ce qu’on essaye de faire à l’heure actuelle», prévient encore le médecin.