Soupçonné d'avoir drogué une députée, le sénateur Joël Guerriau suspendu par son parti et son groupe parlementaire

En plus d'Horizons, le groupe parlementaire Les Indépendants au Sénat a aussi annoncé ce samedi 18 novembre avoir suspendu le sénateur de Loire-Atlantique Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué une députée et mis en examen vendredi soir.

Le Bureau politique d'Horizons et le groupe Les Indépendants au Sénat ont décidé de suspendre «immédiatement» le sénateur Joël Guerriau samedi 18 novembre. Il est soupçonné d’avoir drogué à son insu une députée du même département et amie de longue date, Sandrine Josso (MoDem), en vue de l’agresser sexuellement.

«Profondément choqués par les faits à l’origine des accusations», les membres d’Horizons ont décidé «à l’unanimité» de suspendre «immédiatement» Joël Guerriau, avant d’entamer «une procédure disciplinaire pouvant conduire à une exclusion définitive», a fait savoir le parti.

Quant aux Indépendants, ils ont déclaré dans un communiqué que «dans l'immédiat, le groupe Les Indépendants au Sénat, qui s'est réuni ce jour (samedi), a décidé, conformément à ses statuts, la suspension du sénateur Guerriau (...) et l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant déboucher sur une exclusion», a-t-il indiqué. Le sénateur qui siège dans le groupe Les Indépendants - République et Territoires (Lirt) au Sénat depuis sa création en 2017, a été mis en examen vendredi 17 novembre au soir et placé sous contrôle judiciaire.

Des stupéfiants retrouvés à son bureau et chez lui

Le parti va également entamer «une procédure disciplinaire pouvant conduire à une exclusion définitive», et a fait savoir qu'Édouard Philippe, allait appeler la plaignante Sandrine Josso (MoDem).

Selon l’avocate de la plaignante, Julia Minkowski, la députée Sandrine Josso aurait été «prise de malaises après avoir bu une coupe de champagne», dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 novembre au domicile parisien de Joël Guerriau. Elle l'aurait également aperçu «se saisir d’un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc, dans un tiroir de sa cuisine».

Des prélèvements ont révélé la présence d’ecstasy dans l’organisme de Mme Josso. Des perquisitions ont également été menées au bureau et au domicile du sexagénaire. Selon le parquet, les enquêteurs y auraient retrouvé de l’ecstasy. Julia Minkowski a annoncé qu’elle se constituerait partie civile lundi 20 novembre.

Au terme de sa garde à vue entamée jeudi 16 novembre, le parlementaire Horizons de Loire-Atlantique avait été mis en examen pour «administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle», ont indiqué le parquet de Paris et son avocat.

Joël Guerriau a interdiction «de se rendre au domicile de la victime» et «d’entrer en contact avec les victimes et témoins».