Coronavirus : un couple franco-chinois menacé d'être séparé lors du rapatriement

Un premier vol en provenance de Chine doit rapatrier, vendredi 31 janvier, les ressortissants Français menacés par le coronavirus. Un couple franco-chinois pourrait être divisé, car la femme de nationalité chinoise n'est pas autorisée à quitter le pays.

Comme tous les jours depuis l'apparition du virus, Patricia prend des nouvelles de son fils, Nicolas. Il est à Wuhan avec sa femme de nationalité chinoise et souhaite être rapatrié en France où il réside à l'année. Problème : la Chine l'autorise à rentrer, mais pas sa femme, alors même qu'elle dispose d'un titre de séjour français.

La mère du jeune homme dénonce une injustice : «Ils sont mariés, c'est un couple. J'imagine mal un conjoint partir en laissant l'autre sur place. Si on rapatrie nos ressortissants, on rapatrie la famille nucléaire.» Le couple reste pour l'instant confiné dans la zone touchée par le coronavirus. Nicolas et sa femme n'envisagent pas de rentrer l'un sans l'autre.